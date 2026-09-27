وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، في منشور على منصة "إكس"، إن الدبلوماسيين الهولنديين العاملين في رام الله مطالبون بإعادة الوثائق الدبلوماسية الصادرة لهم من إسرائيل خلال سبعة أيام، على أن تنتهي بعد انقضاء المهلة الامتيازات والحصانات الممنوحة لهم من الجانب الإسرائيلي.

وجاء القرار بعد بدء هولندا تطبيق حظر على استيراد وتجارة منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، والجولان، اعتبارا من 22 سبتمبر.

ويشمل الحظر الواردات التجارية للشركات، فضلا عن المنتجات الموجودة ضمن الأمتعة الشخصية للمسافرين.

وقال ساعر إن هولندا، إذا أرادت مواصلة تمثيل مصالحها لدى الفلسطينيين، يمكنها القيام بذلك من مناطق السلطة الفلسطينية، مضيفا أن إسرائيل "لن تتجاهل الإجراءات التي تهدف إلى الإضرار بها"، حسب تعبيره.