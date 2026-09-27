وقالت الشركة لوكالة "إنترفاكس أوكرانيا" إن الهجوم على مقرها لم يسفر عن إصابات، بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية.

وفي المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف مركز بيانات تابع لشركة "فودافون أوكرانيا"، ثاني أكبر مزود لخدمات الهاتف المحمول في البلاد. ولم ترد الشركة على طلب من رويترز للتعليق.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن القوات الروسية قصفت مركز بيانات في كييف مرتين صباح الأحد، مما أسفر عن إصابة طفلين وشخص بالغ.

وتأتي هذه الضربات بعد هجمات استهدفت مراكز بيانات تابعة لمزودي خدمات الإنترنت خلال الأسبوع الماضي، وأدت إلى انقطاع الخدمة عن نحو 100 ألف أسرة في كييف والمناطق المحيطة بها، وفقا لوزارة الشؤون الرقمية الأوكرانية.

وحذر وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها من تداعيات استهداف هذه المنشآت على وصول التحذيرات من الهجمات إلى السكان.

وكتب على منصة "إكس"، الأربعاء، أن روسيا تستهدف مراكز البيانات الرئيسية سعيا إلى تعطيل تدفق المعلومات، مؤكدا أن التنبيهات السريعة بشأن تهديدات الصواريخ والطائرات المسيرة ضرورية لإنقاذ الأرواح.