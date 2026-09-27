وأضاف ترامب، في مقابلة هاتفية مع موقع "أكسيوس"، أن طهران تريد اتفاقا يختلف عما تسعى إليه واشنطن، قائلا: "هم يريدون التوصل إلى اتفاق، لكنه ليس الاتفاق الذي أريد التوصل إليه. إنه الاتفاق الذي ربما كنا سنوافق عليه قبل عام. لقد بالغوا في تقدير موقفهم".

وعندما سئل عما إذا كان يفكر في استئناف الضربات، أجاب: "أفكر في ذلك دائما".

ونقل "أكسيوس" عن مصدرين إقليميين توقعهما عقد جولة جديدة من الحوار غير المباشر بين واشنطن وطهران، قد تبدأ الاثنين، مع استمرار الخلافات بشأن شروط الاتفاق وتسلسل تنفيذه.

وبحسب الموقع، تريد إيران تركيز المحادثات على إعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأميركي، بينما تطالب إدارة ترامب بتنازلات تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني.

وكانت طهران قد اقترحت إعادة فتح المضيق واستئناف المحادثات النووية خلال أسبوع، مقابل رفع الحصار عن موانئها، وإزالة العقوبات المفروضة على مبيعات النفط، وإعادة العمل بوقف إطلاق النار في أنحاء المنطقة. لكن ترامب أعلن رفض المقترح السبت.

وتأتي تصريحاته الجديدة مع استمرار جهود وساطة قطرية لتقريب المواقف. وقال مسؤول أميركي ومصدران إقليميان لـ"أكسيوس" إن الوسطاء يواصلون التنقل بين الجانبين لمناقشة تعديلات على النص المطروح.

وذكر مصدر إقليمي مطلع على المفاوضات أن الوسطاء ناقشوا المقترح الإيراني الأصلي مع الطرفين، وقدموا صيغة توافقية لمراجعتها. ومن المتوقع أن يلتقوا بشكل منفصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، في أقرب وقت الاثنين، بحسب الموقع.

وسبقت هذه التحركات جولة من المفاوضات غير المباشرة، الثلاثاء الماضي، بين ويتكوف وجاريد كوشنر من جهة، وعراقجي من جهة أخرى، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وشارك مسؤولون قطريون في نقل الرسائل بين الطرفين، فيما قدم عراقجي الشروط الإيرانية لإعادة فتح هرمز واستئناف التفاوض النووي.

وفي ما يتعلق بالملاحة، قال ترامب إن الجيش الأميركي يسهل مرور كميات كبيرة من النفط عبر المضيق، مضيفا أن أكثر من 20 مليون برميل عبرت خلال عطلة نهاية الأسبوع، في أكبر كمية منذ بدء الحرب، وفق قوله.

ونقل "أكسيوس" عن مسؤول بوزارة الحرب الأميركية أن 22 مليون برميل من النفط صدرت عبر المضيق ليلة الجمعة.

من جانبه، أكد عراقجي، في مقابلة مع شبكة "إن بي سي" الأحد، استمرار رغبة بلاده في التوصل إلى حل دبلوماسي، رغم إعلان ترامب رفض المقترح.

وقال إن الانتخابات النصفية الأميركية ليست جزءا من حسابات طهران، مضيفا: "نحن نهتم فقط بمصالحنا الوطنية. نحن مستعدون للمفاوضات".

وأوضح أن إيران لا تزال تنتظر موقف واشنطن عبر قنوات الوساطة، قائلا: "على الرغم من أننا سمعنا من الرئيس ترامب أنه يرفض هذا الاتفاق... فإننا لا نزال ننتظر ردا رسميا عبر الوسطاء".