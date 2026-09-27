يأتي هذا في حين يفحص الجيش عددا من المركبات، بعد تشديد الإجراءات الأمنية في قاعدة جوية بريطانية تستخدمها القوات الأميركية في جنوب غرب إنجلترا.

ومنحت الحكومة البريطانية الولايات المتحدة تصريحا باستخدام قاعدة فيرفورد التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني لتنفيذ ضربات على مواقع صواريخ إيرانية تهاجم سفنا في مضيق هرمز.

وقال شاهد من رويترز إن الشرطة المسلحة أغلقت الطريق المؤدي إلى البوابة الرئيسية للقاعدة. وتمركزت نحو 30 مركبة طوارئ، من بينها سيارات شرطة وإسعاف وإطفاء، في قرية فيرفورد قرب القاعدة.

وقالت شرطة غلوسترشير في بيان: "يجري حاليا إخلاء عدد من العقارات في منطقة ويلفورد بعد إعلان وقوع حادثة كبيرة. ويأتي ذلك في أعقاب اعتقال عدة رجال للاشتباه في ارتكابهم مخالفات بموجب قانون المتفجرات".

وأضافت: "يفحص فريق الجيش المتخصص في التعامل مع الذخائر والمتفجرات حاليا عددا من المركبات".

وقال متحدث باسم القوات الجوية الأميركية إنه لن تجري مناقشة التدابير المحددة المتعلقة بحماية القوات.

وأوضح: "يبقى الجناح 501 للدعم القتالي والأجنحة الأخرى التابعة لنا والمتمركزة في المملكة المتحدة في حالة يقظة، وسيتخذون الإجراءات المناسبة لضمان سلامة وأمن أفراد الخدمة الأميركيين والمدنيين والمتعاقدين وعائلاتهم".

وتابع: "نقيم باستمرار مجموعة متنوعة من العوامل التي تحدد التدابير التي نطبقها أو نعدلها لحماية منشآتنا وأفرادنا وعائلاتهم".

وقالت بريطانيا في يوليو إن قواتها المسلحة على استعداد لحماية البلاد من أي هجوم، بعد أن حذر الحرس الثوري الإيراني من السماح لقاذفات أميركية بالإقلاع من قاعدة فيرفورد.

وأطلع وزراء بريطانيون الجهات المشغلة للبنية التحتية الحيوية على التهديد الذي تمثله روسيا، في وقت يزداد فيه قلق الحكومة من احتمال وقوع عمليات تخريب وهجمات إلكترونية.

وتنفي روسيا شن هجمات "هجينة"، أو متعددة الوسائل، على دول غربية.