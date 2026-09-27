وقال جهاز الشرطة في جنوب أفريقيا إن 17 شخصا قتلوا الليلة الماضية، عندما فتح مشتبه بهم مسلحون ببنادق طراز(إيه-كيه-47) ومسدسات، النار في حانة في بلدة ويديلا، جنوب غرب جوهانسبرغ.

وفي بيان منفصل، قالت الشرطة إن 10 أشخاص قتلوا في إطلاق نار جماعي في متجر في بلدة لواندلي، بالقرب من كيب تاون، حوالي الساعة الواحدة صباح اليوم الأحد.

في الحادث الأول قالت الشرطة، إن الهجوم وقع مساء السبت، عندما وصل مسلحون يحملون بنادق كلاشنيكوف ومسدسات إلى الحانة، وفتحوا النار على زبائن كانوا يجلسون خارجها.

وأضافت أن المهاجمين دخلوا بعد ذلك إلى الحانة وواصلوا إطلاق النار على من كانوا بداخلها.

وأعلنت فرق الطوارئ وفاة 17 شخصا في الموقع، بينهم 13 رجلا و4 نساء، بينما نقل 15 مصاباً بطلقات نارية إلى مرافق طبية لتلقي العلاج.

سرقة هواتف وإحراق سيارتين

وبحسب الشرطة، فتش المهاجمون عدداً من زبائن الحانة واستولوا على هواتفهم المحمولة، قبل أن يغادروا المكان على متن سيارتين لم تحدد هويتهما.

كما أُضرمت النيران في سيارتين خلال الهجوم، من دون أن يتضح على الفور ما إذا كان المهاجمون هم من أحرقوهما.

ولم تحدد السلطات هوية منفذي الهجوم أو دوافعهم، كما لم تعلن توقيف أي مشتبه بهم.

وشكلت الشرطة فريقاً من المحققين والوحدات المتخصصة لتعقب المسلحين، وفتحت تحقيقاً في 17 تهمة قتل و15 تهمة شروع في القتل.