وقالت الأمانة، في بيان نقله التلفزيون الإيراني، إن تفسيرات واقتباسات غير صحيحة من تصريحات أمين المجلس بشأن النقل الجوي أثارت تساؤلات والتباسا، نافية الادعاءات المتعلقة برد عسكري.

وأضافت أن إيران تجري مفاوضات جادة مع الدول المعنية لرفع بعض القيود الجوية المفروضة مؤخرا، التي وصفتها بأنها "غير قانونية"، وتتابع هذا المسار بصورة حثيثة.

وأشارت إلى وجود خيارات عدة غير عسكرية للرد بالمثل، مؤكدة أن بعضها سيطبق على عدد من المطارات عند الضرورة، ومعربة عن أملها في عدم الوصول إلى هذه المرحلة.

ولم يحدد البيان المطارات التي قد تشملها الإجراءات، أو طبيعة الخيارات المطروحة.