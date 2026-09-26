ويأتي إعلان ترامب بعدما كانت إيران تترقب ردا أميركيا رسميا على مبادرتها، التي طرحتها خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ونقلتها إلى واشنطن عبر وسطاء قطريين، بحسب رويترز.

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال، الجمعة، إن الموافقة على المقترح ستطلق عدا تنازليا مدته 7 أيام لإعادة فتح مضيق هرمز ووقف الأعمال القتالية في المنطقة، بما يشمل لبنان.

شروط المقترح الإيراني

وبحسب عراقجي، تتطلب الخطة رفع الحصار الأميركي عن الموانئ الإيرانية، والإفراج عن أموال إيرانية مجمدة، ورفع العقوبات المفروضة على النفط، على أن تعقبها محادثات أوسع بشأن قضايا يتفق عليها الطرفان.

وقال الوزير الإيراني: "إذا كانت هناك جدية من الجانب الأميركي للتوصل إلى اتفاق وإعادة فتح مضيق هرمز، فكل شيء جاهز الآن".

وأوضح أن شروط المقترح تستند إلى مذكرة تفاهم سابقة بين واشنطن وطهران انهارت في يوليو، وتضمنت وقف الأعمال العدائية على جميع الجبهات وإجراءات لتخفيف القيود الاقتصادية على إيران.

تنسيق مع المرشد

وأكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، السبت، أن المقترح وضع بالتنسيق مع المرشد مجتبى خامنئي، وأن طهران مستعدة لتنفيذه إذا وافقت الولايات المتحدة وأوفت بالتزاماتها.

وقال بيزشكيان، في مقابلة مع شبكة "سي بي إس" نشرتها وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، إنه إذا وافقت واشنطن والتزمت بما عليها، "فسوف نفعل الشيء نفسه، ولن تكون هناك مشكلة في هذا الصدد".

كما أعلن تشكيل فريق من 6 أعضاء يضم ممثلين عن الجيش والبرلمان والحكومة وهيئات أخرى، يمتلك صلاحية مناقشة القضايا المطروحة واتخاذ القرارات.

وسبق إعلان ترامب تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلت فيه، الجمعة، عن مسؤولين أميركيين أنه رفض المقترح ويشكك في استعداد إيران لتلبية مطالبه، في حين كان مسؤول أميركي قد وصف المناقشات عبر الوسطاء بأنها "إيجابية وبناءة".