وقال مسؤولون، السبت، إن الفيضانات تركزت خصوصا في الأجزاء الوسطى والشرقية من المدينة، مما أدى إلى إغلاق طرق وتعطل حركة المرور، فيما أغلقت شركات كثيرة أبوابها.

ورغم أن المياه لم تغمر جميع أنحاء العاصمة، شمل إعلان مناطق الكوارث المدينة بأكملها لتمكين السلطات من التعامل بسرعة مع تداعيات الأمطار.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو طرقا رئيسية مغمورة بالمياه وسيارات تركها سائقوها بعدما تعذر عليهم مواصلة السير.

وأقامت السلطات ملاجئ لاستقبال السكان الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم، كما فتحت مرافق حكومية لاستخدامها مواقف للسيارات.

وأكدت الجهات المعنية أن عمليات الطيران تسير بصورة طبيعية، مع احتمال تأخر بعض الرحلات.

وحذرت إدارة الأرصاد الجوية التايلاندية من استمرار الأمطار الغزيرة في معظم أنحاء البلاد حتى الأحد، نتيجة نظام ضغط منخفض قوي فوق المنطقة الوسطى واشتداد الرياح الموسمية الجنوبية الغربية.

وعلى مستوى البلاد، تضرر أكثر من 84 ألف شخص في 21 إقليما من الفيضانات حتى السبت، خصوصا في المنطقة الوسطى.

وقالت الحكومة إن السلطات أرسلت تحذيرات طارئة عبر الهواتف المحمولة إلى السكان في المناطق المتضررة.