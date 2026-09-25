وقال المسؤول وفق ما ذكرت الوكالة: "طهران لن تبدي أي مرونة بشأن برنامجها النووي حتى إذا قبلت الولايات المتحدة اقتراحها لمعاودة فتح مضيق هرمز، والذي يدعو إلى اتخاذ خطوات تشمل رفع الحصار البحري الأميركي على الموانئ الإيرانية".

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه أن "الممر المائي سيظل مغلقا إلى أن "تُلبى جميع شروط إيران" من جانب الولايات المتحدة".

وبموجب الاقتراح الإيراني، عرضت طهران معاودة فتح مضيق هرمز ذي الأهمية الاستراتيجية.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الخميس، إنه بموجب المقترح، ستنتهي الأعمال القتالية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، وسترفع الولايات المتحدة حصارها على الموانئ الإيرانية، وتفرج عن الأموال الإيرانية المجمدة، وتعفي صادرات النفط الإيرانية من العقوبات، وذلك في غضون 7 أيام فقط.