وأشار شي جين بينغ، الجمعة، إلى إمكان عقد اجتماعين إضافيين مع ترامب هذا العام، وذلك في ختام زيارة رسمية قام بها لواشنطن.

وقال شي عبر مترجم أثناء تناوله الشاي مع ترامب في البيت الأبيض: "بالنسبة إلى ما تبقى من هذا العام، ستكون هناك فرصتان أخريان للقاء: الأولى خلال اجتماع منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ "أبيك" في الصين، والثانية خلال قمة مجموعة العشرين في الولايات المتحدة"، مضيفا: "أرحب بزيارتكما للصين، سيدي الرئيس والسيدة الأولى".

من جانبه، قال ترامب إنه ونظيره الصيني أحرزا تقدما يصب في مصلحة الولايات المتحدة والصين، وذلك في ختام زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الصيني لواشنطن.

وصرح ترامب للصحفيين: "أعتقد أننا قطعنا أشواطا هائلة وقمنا بخطوات كبيرة، وهو أمر إيجابي جدا لكلا البلدين"، وذلك أثناء تناوله الشاي في البيت الأبيض، في حضور زوجته ميلانيا والرئيس شي وزوجته.