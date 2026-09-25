وكتب ترامب، في منشور عقب اللقاء: "اجتماع مثمر للغاية مع الرئيس شي للولايات المتحدة والصين على حد سواء. ستحدث أمور عظيمة".

وانتقل الرئيس الأميركي في المنشور إلى الحديث عن تسمية "الذكاء الاصطناعي"، قائلا إن شي بدا مؤيدا لاستخدام مصطلح "الذكاء الفائق" بدلا منه، واصفا التسمية الحالية بأنها غير دقيقة. وأضاف أن الحاضرين في الليلة السابقة اتفقوا أيضا على التسمية التي يفضلها.

وكان ترامب قد طرح مصطلح "الذكاء الفائق" خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع. ويأتي حديثه عن التقنية في وقت تشكل فيه المنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي أحد ملفات العلاقات بين واشنطن وبكين.

والتقى الرئيسان في واشنطن خلال زيارة شي إلى الولايات المتحدة، وسط اهتمام بمستقبل التفاهمات التجارية بين البلدين والتعاون بشأن الذكاء الاصطناعي.

وكان ترامب قد أكد، خلال استقباله شي في البيت الأبيض، أن العلاقات بين البلدين تقوم على الاحترام المتبادل، مشيرا إلى ما وصفها بصداقته مع الرئيس الصيني.

وأوضح أن المحادثات تتناول ملفات التجارة والأمن والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، معربا عن تطلعه إلى علاقات تجارية أكثر توازنا بين البلدين.

وأشار ترامب إلى تعاون الولايات المتحدة والصين خلال الحرب العالمية الثانية، معتبرا أن تلك المرحلة تقدم درسا للبلدين في علاقاتهما اليوم.