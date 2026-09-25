وبحسب المقطع المتداول، كان عضو الوفد يتحقق من الدول التي غادر مندوبوها القاعة. ويظهر الفيديو تنقله بين المقاعد وتدوينه ملاحظات، من دون أن تظهر فيه تفاصيل ما كتبه.

وتزامن المشهد مع انسحاب عشرات المندوبين من القاعة لدى صعود نتنياهو إلى المنصة لبدء كلمته. وأظهرت لقطات مصورة الوفود وهي تتجه إلى المخارج، بينما ظل عدد من المقاعد شاغرا طوال أجزاء من الخطاب.

وكانت البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة قد دعت دولا أعضاء إلى مغادرة القاعة بصورة جماعية عند الإعلان عن كلمة نتنياهو، وفق ما نقلته وسائل إعلام عن رسالة وجهتها البعثة.

ولم يتجاهل نتنياهو مشهد الانسحاب، إذ أشار خلال خطابه إلى الوفود التي خرجت، قائلا إن إسرائيل "تدافع عن كثير من الدول التي غادر مندوبوها هذه القاعة".

وتناول رئيس الوزراء الإسرائيلي في كلمته الحرب مع إيران، ووجه انتقادات إلى دول بينها تركيا، كما أشاد بدعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإسرائيل.