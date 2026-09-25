وتواجه أوكرانيا نقصا في هذه الصواريخ القادرة بشكل موثوق على التصدي للصواريخ البالستية الروسية.

وقال زيلينسكي في تسجيل صوتي للصحفيين، بعد أيام من لقائه ترامب في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة: "في اجتماعنا الأخير، أكد الرئيس لي أنه.. اتخذ قرارا نهائيا. ستحصل أوكرانيا على تراخيص لإنتاج صواريخ باتريوت".

في يوليو، صرح ترامب بأن منح أوكرانيا تلك التراخيص سيكون أمرا "رائعا للغاية"، قبل أن يتراجع قائلا إن على الولايات المتحدة أن تكون "حذرة للغاية" قبل منح أوكرانيا هذا التصريح.

وأكدت أوكرانيا أنها تعاني من نقص حاد في صواريخ "باتريوت" الاعتراضية منذ شن الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران في فبراير، ما أدى إلى تحويل مسار إمدادات هذه الأنظمة الدفاعية المتطورة.

لكن حتى في حال منح التراخيص، فإن بناء القدرات الصناعية سيتطلب أكثر من عام ولن يلبي احتياجات كييف الفورية.

وجددت كييف دعواتها للحصول على دعم عاجل قبيل حلول فصل الشتاء، في ظل تهديد حملة متجددة من الضربات الروسية على البنية التحتية للطاقة والتدفئة في أوكرانيا.

وقال زيلينسكي الشهر الماضي إن كييف بحاجة إلى 5 بالمئة من مخزون صواريخ "باتريوت" الاعتراضية لدى الولايات المتحدة للصمود في فصل الشتاء، وإلى 10 بالمئة منها لتدمير جميع الصواريخ البالستية الروسية.

في الوقت نفسه، قال إن كييف تعمل على تطوير نظامها الخاص المضاد للصواريخ البالستية، والذي يحمل اسم "فريا".