وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، لوسائل إعلام أميركية، إن إيران قدمت للولايات المتحدة خطة مدتها 7 أيام لإعادة فتح مضيق هرمز.

وقال عراقجي "لقد قدمنا خطة للولايات المتحدة عبر الوسطاء مفادها بأنه في حال استيفاء شروط معينة، سيتم فتح مضيق هرمز مع نهاية اليوم السابع، وستستأنف المحادثات".

ووفق ما نقلت "نيويورك تايمز" عن عراقجي، فإن المقترح يتضمن وقف جميع الأعمال العدائية لمدة 7 أيام في الشرق الأوسط بما في ذلك لبنان، والإفراج عن أصول إيرانية مجمدة لا تقل قيمتها عن 12 مليار دولار، ورفع العقوبات المفروضة على النفط الإيراني، وإنهاء الحصار البحري الأميركي على موانئ إيران.

وأوضح إنه إذا تم تلبية الشروط، ستعيد إيران فتح مضيق هرمز في اليوم السابع والأخير.

وأكد عباس عراقجي أنه ينتظر ردا من الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن الصين التي يقوم رئيسها بزيارة دولة إلى الولايات المتحدة، تدعم هذا المقترح.

ووقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في يونيو مذكرة تفاهم هدفت إلى إنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز وبدء محادثات بشأن الملف النووي الإيراني.

غير أن النص كان محل تفسيرات متباينة من الطرفين، ما قاد إلى تجدد الأعمال العدائية خصوصا على خلفية إدارة الملاحة في هرمز.

وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز" وشبكة "سي إن إن" بأن المقترح الإيراني الجديد تم تسليمه إلى الولايات المتحدة عبر وسيط.

من جهة أخرى، صرح مسؤول في البيت الأبيض لشبكة "سي إن إن" بأنهم يجرون "مناقشات إيجابية وبناءة عبر الوسطاء".

وعقد ممثلون عن الولايات المتحدة وإيران محادثات على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء، وهي تعد المفاوضات الأولى من نوعها منذ أشهر.