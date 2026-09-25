وقالت إدارة المطار، في تعميم موجه إلى شركات الطيران والجهات التشغيلية، إن القرار دخل حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة 2 فجراً بالتوقيت المحلي، استناداً إلى توجيهات رسمية صادرة عن الجهات المختصة.

ولم يحدد التعميم أسباب القرار أو الجهة التي أصدرت التعليمات، مشيراً إلى أنه سيتم إبلاغ شركات الطيران بأي توجيهات لاحقة بشأن استئناف الرحلات.

ويأتي القرار بعد توقف مطار بغداد الدولي عن استقبال رحلات شركات الطيران الإيرانية، فيما كانت طهران تجري مباحثات لتحويل تلك الرحلات إلى مطار النجف.

وتظهر أهمية القرار بالنسبة إلى حركة الطيران بين البلدين في أن 18 رحلة من أصل 20 مدرجة على جدول رحلات مطار النجف، الأربعاء، كانت متجهة إلى مدن إيرانية.

ويأتي تعليق الرحلات بالتزامن مع تشديد العقوبات الأميركية على قطاع الطيران الإيراني، وتحذير واشنطن الجهات التي تقدم خدمات لشركات الطيران المشمولة بالعقوبات من التعرض لإجراءات ثانوية.

وشهدت الأيام الأخيرة فرض قيود على رحلات شركات الطيران الإيرانية في عدد من دول المنطقة، ما أدى إلى تقلص شبكة الوجهات الخارجية المتاحة أمام الناقلات الإيرانية.