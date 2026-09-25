وأظهرت لقطات مصورة دانون وهو يتوجه إلى عضو الوفد الإيراني قائلا: "أعتقدت أنه من المناسب أن أقدم لك جهاز ستارلينك"، في إشارة إلى الجهاز الذي عرضه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال خطابه أمام الجمعية العامة.

ولم يظهر عضو الوفد الإيراني وهو يرد على دانون خلال المقطع المتداول.

"هل تريد أخذه؟"

وقال دانون مخاطبا عضو الوفد: «"تريد أن تأخذه وتعيده إلى طهران؟ قد يكون مفيدا جدا لك في إيران".

وأضاف السفير الإسرائيلي تصريحات انتقد فيها السلطات الإيرانية، وتحدث عن دعم الشعب الإيراني، كما أعرب عن أمله في حدوث تغيير سياسي في إيران.

وجاءت المواجهة في ظل تصعيد سياسي وإعلامي بين إسرائيل وإيران، انعكس بصورة واضحة على خطابات وتحركات الوفدين خلال اجتماعات الأمم المتحدة.

نتنياهو رفع الجهاز

وكان نتنياهو قد رفع جهاز اتصالات يعتمد على شبكة "ستارلينك" خلال خطابه أمام الجمعية العامة، مستخدما إياه لتوجيه رسالة إلى السلطات الإيرانية.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن النظام الإيراني يخشى وصول مواطنيه إلى المعلومات والقدرة على التواصل بحرية.

وأعلن أنه سيترك الجهاز لتسليمه إلى الوفد الإيراني، في خطوة استهدفت إثارة قضية الرقابة على الإنترنت في إيران.

لماذا "ستارلينك"؟

وتتيح "ستارلينك" الاتصال بالإنترنت عبر شبكة من الأقمار الاصطناعية الموجودة في مدار أرضي منخفض، مما يسمح نظريا بالوصول إلى الشبكة من دون الاعتماد بصورة كاملة على البنية التحتية الأرضية التقليدية.

ولهذا اكتسبت الخدمة أهمية في مناطق النزاعات أو الأماكن التي تشهد تعطلا أو قيودا على شبكات الاتصالات.

لكن تشغيل الخدمة يتطلب أجهزة استقبال واتصالا بالأقمار الاصطناعية، كما يخضع استخدامها للقوانين والقيود التقنية في كل دولة.