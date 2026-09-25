وقالت المصادر لوكالة "رويترز" إن تبادلا متقطعا لإطلاق النار بين قوات الأمن وعناصر من طالبان لا يزال مستمرا في المنطقة.

وأضافت أن قوات أمن الحدود الباكستانية لا تزال في حالة تأهب، في ظل استمرار التوتر على الحدود بين باكستان وأفغانستان.

ويأتي التصعيد بعد يوم من إعلان باكستان شن ضربات جوية استهدفت 10 مواقع داخل أفغانستان، قالت إنها تستخدم لتخزين طائرات مسيرة وإطلاقها باتجاه الأراضي الباكستانية.

وقال وزير الإعلام الباكستاني عطا الله تارار إن الضربات كانت "متناسبة ومحددة الهدف بشكل صارم"، واستهدفت مواقع عسكرية مرتبطة، بحسب إسلام آباد، بمحاولات شن هجمات من أفغانستان.

وأضاف تارار أن أنظمة الدفاع الجوي الباكستانية رصدت، الأربعاء، طائرات مسيرة أطلقت من الأراضي الأفغانية، وتمكنت من تحييدها قبل وصولها إلى أهدافها.