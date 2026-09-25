وجاءت تصريحات ترامب خلال مأدبة عشاء أقامها في البيت الأبيض تكريما للرئيس الصيني شي جين بينغ، بمناسبة زيارته إلى واشنطن.

وقال ترامب إن العلاقات بين الشعبين الصيني والأميركي قديمة ومتواصلة، مشددا على أهمية تعزيز التعاون بين القوتين.

من جانبه، قال شي إنه أجرى محادثات "عميقة" مع ترامب، وإن الجانبين توصلا إلى تفاهمات مشتركة بشأن عدد من القضايا.

وأضاف الرئيس الصيني أن بكين وواشنطن ستعملان على تعزيز العلاقات بينهما.

وكان ترامب قد أكد، خلال استقباله شي في البيت الأبيض، أن العلاقات بين البلدين تقوم على الاحترام المتبادل، مشيرا إلى ما وصفها بصداقته مع الرئيس الصيني.

وأوضح أن المحادثات تتناول ملفات التجارة والأمن والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، معربا عن تطلعه إلى علاقات تجارية أكثر توازنا بين البلدين.

وأشار ترامب إلى تعاون الولايات المتحدة والصين خلال الحرب العالمية الثانية، معتبرا أن تلك المرحلة تقدم درسا للبلدين في علاقاتهما اليوم.