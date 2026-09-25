وصوت المجلس ضد القرار بأغلبية 50 صوتا مقابل 49، في اقتراع انقسم إلى حد كبير على أسس حزبية.

وأيد القرار 4 أعضاء جمهوريين هم سوزان كولينز وراند بول وتوم تيليس وليزا موركوفسكي، فيما صوت الديمقراطي جون فيترمان من ولاية بنسلفانيا ضده.

وكان تيليس، الذي سيغادر مجلس الشيوخ في يناير، الجمهوري الوحيد الذي أيد للمرة الأولى قرارا يتعلق بصلاحيات الحرب، بينما وقف الجمهوريون الذين يخوضون انتخابات التجديد النصفي إلى جانب ترامب.

وكان مجلس النواب قد أقر القرار في يوليو، إلا أن التصويت في مجلس الشيوخ كان رمزيا إلى حد كبير، إذ لم تغير إدارة ترامب سياستها استجابة لعمليات تصويت سابقة بشأن صلاحيات الحرب.

ويأتي التحرك قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 نوفمبر، وسط استطلاعات رأي تشير إلى صعوبة احتفاظ الجمهوريين بأغلبيتهم الضئيلة في الكونغرس، وفي ظل ارتفاع أسعار الوقود على خلفية الحرب مع إيران.

وجاء التصويت بعد يومين من تهديد ترامب، خلال خطاب أمام الأمم المتحدة، بأن الولايات المتحدة "قد تبيد إيرن".