وقالت الوزارة إن 38 جنديا قتلوا في هجوم استهدف، الأربعاء، قاعدة داباجو في منطقة طاوة، على بعد نحو 450 كيلومترا من العاصمة نيامي وبالقرب من الحدود مع مالي.

وأضافت أن عددا من الجنود لا يزالون في عداد المفقودين.

وفي هجوم ثان وقع في اليوم نفسه بمنطقة أبالا-فيلينجي، على بعد نحو 250 كيلومترا من نيامي، قتل 19 من أفراد الشرطة.

وتواجه النيجر منذ سنوات هجمات تشنها جماعات مسلحة تنشط في منطقة الساحل، فيما يسعى المجلس العسكري، الذي استولى على السلطة في انقلاب عام 2023، إلى احتواء التدهور الأمني.

وتأتي الهجمات في ظل خسائر متزايدة في صفوف قوات الأمن خلال المواجهات مع الجماعات المتشددة، مما يزيد الضغوط الأمنية على السلطات في نيامي.