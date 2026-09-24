واستقبل ترامب نظيره الصيني في البيت الأبيض بمراسم رسمية، بعد أن كان في استقباله لدى وصوله إلى قاعدة أندروز المشتركة قرب واشنطن. ويتضمن برنامج الزيارة عروضا عسكرية ومحادثات بين الرئيسين ومأدبة عشاء رسمية.

وأشاد ترامب بما وصفه بـ"صداقة عظيمة" تجمعه بشي، قائلا إن العمل المشترك بينهما حقق تقدما بشأن عدد من القضايا التي تواجه البلدين.

وأشار الرئيس الأميركي إلى أن المحادثات ستتناول ملفات الأمن والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

من جانبه، شدد شي على ضرورة تعزيز التواصل بين بكين وواشنطن، معتبرا أن البلدين يتحملان مسؤولية مشتركة في التعامل مع التحديات العالمية.

ووضع الرئيس الصيني الذكاء الاصطناعي في صدارة هذه المسؤولية، داعيا إلى تطويره وإدارته بما يخدم الصالح العام، مع ضمان بقائه تحت الرقابة البشرية.

وكان مسؤولون أميركيون وصينيون قد اتفقوا قبل القمة على مواصلة الحوار بشأن سلامة الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك بحث آليات للتواصل في حالات الطوارئ المرتبطة بهذه التكنولوجيا.

وتأتي زيارة شي وسط ملفات خلافية بين البلدين، أبرزها التجارة وتايوان والقيود على التقنيات المتقدمة والمعادن الأرضية النادرة، فضلا عن علاقات بكين مع إيران.

وتسعى واشنطن وبكين في الوقت نفسه إلى الحفاظ على الاستقرار في علاقاتهما التجارية وتجنب عودة التصعيد، مع اقتراب انتهاء الهدنة التجارية بينهما في نوفمبر.

وتستمر زيارة شي حتى الجمعة، حيث من المقرر أن يلتقي الرئيسان والسيدتان الأوليان لتناول الشاي في البيت الأبيض، قبل زيارة الأرشيف الوطني في واشنطن.