واستهل نتنياهو كلمته بمهاجمة رئيس بلدية نيويورك زهران ممداني، وهو من أبرز منتقديه، قائلا له: "لن تستطيع إسكاتي".

وكان الخلاف بين الجانبين قد تصاعد قبل انعقاد الجمعية العامة، بعدما وصف ممداني نتنياهو بـ"مجرم حرب"، بينما اتهمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بدعم حركة حماس والتحريض ضد إسرائيل.

وفي الملف الإيراني، قال نتنياهو إن إسرائيل "سحقت" الجيش الإيراني وقدراته البحرية والجوية، معتبرا أن تدمير المنشآت النووية الإيرانية كان "من أسهل القرارات" التي اتخذها.

وأضاف أنه لولا تدمير المنشآت النووية الإيرانية "لكنا جميعا اليوم بحكم الموتى"، في إطار دفاعه عن العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد إيران.

كما أشاد نتنياهو بالرئيس الأميركي دونالد ترامب، ووصفه بأنه "أكبر شريك" لإسرائيل.

وتطرق رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى حزب الله، ورفع خلال خطابه جهاز "بيجر"، في إشارة إلى تفجيرات أجهزة الاتصال التي استهدفت عناصر من الحزب في لبنان، قائلا إن "حزب الله يتذكر هذا اليوم جيدا".

وفي الشأن السوري، وجه نتنياهو انتقادات إلى تركيا، وقال إن أنقرة "ترغب في الاستيلاء على أجزاء واسعة من سوريا"، في وقت تشهد فيه العلاقة بين إسرائيل وتركيا توترات مرتبطة بالملف السوري.

كما تناول أعمال العنف التي ينفذها مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية، واصفا المستوطنين المتورطين فيها بأنهم "حفنة من الأحداث المنحرفين".

وعاد نتنياهو إلى هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر 2023، واصفا ذلك اليوم بأنه "يوم أسود في تاريخ إسرائيل"، قبل أن يؤكد أن إسرائيل "لا تملك سوى خيار الانتصار".