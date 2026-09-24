وجاء في بيان مشترك تلاه وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني في الأمم المتحدة: "تستمر تصرفات إيران في مضيق هرمز في تهديد الأمن الدولي وحقوق وحريات الملاحة".

وورد في البيان: "ندد بشدة بقرار الحوثيين استئناف الصراع في اليمن وبغاراتهم المستمرة على السعودية وهجماتهم المتهورة في البحر الأحمر".

وكان من بين المؤيدين للبيان دول الخليج وقوى غربية كبرى.

وذكرت الدول في البيان أن تقدم الحوثيين نحو مضيق باب المندب لن يؤدي إلا إلى زيادة المخاطر على الملاحة والأمن البحريين والتجارة العالمية.