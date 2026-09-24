وقال ترامب في كلمة ألقاها إلى جانب شي في البيت الأبيض: "لقد بنيتُ مع الرئيس شي صداقة، بل صداقة عظيمة حقا، ترتكز على الاحترام المتبادل والمصالح الحيوية لشعبينا".

وأوضح ترامب أنه سيبحث "قضايا ملحّة" تشمل الذكاء الاصطناعي خلال محادثاته مع نظيره الصيني في البيت الأبيض.

وذكر ترامب: "خلال هذه الزيارة، سنناقش أيضا قضايا ملحّة تتعلق بالأمن والتكنولوجيا والذكاء الفائق (وهي التسمية التي بات يطلقها على الذكاء الاصطناعي)"، مضيفا "القرارات التي نتخذها في هذه المجالات اليوم يمكن أن تعزز السلام والازدهار لعقود مقبلة".

من جانبه، قال الرئيس الصيني إن الولايات المتحدة والصين تتحملان "مسؤولية تاريخية" لمزيد من التنمية البشرية، مضيفا: "على الصين والولايات المتحدة تعزيز التواصل".