وجاء الكشف في رسالة أرسلها القائم بأعمال وزير البحرية الأميركي هونغ كاو، ردا على استفسارات من السيناتورة الديمقراطية كيرستن غيليبراند بشأن الأوضاع على متن حاملة الطائرات والصحة النفسية لأفراد طاقمها.

وقال كاو في الرسالة: "منذ بداية انتشار لينكولن، سجل ما مجموعه 8 محاولات انتحار تشمل المجموعة الضاربة" المرافقة للحاملة، مؤكدا في الوقت نفسه عدم تسجيل أي وفاة نتيجة الانتحار خلال فترة الانتشار.

وكشفت الرسالة تفاصيل عن بعض الحالات، من بينها سقوط بحار تابع لجناح جوي من على متن السفينة في البحر مطلع أغسطس، قبل أن تنتشله مروحية للبحث والإنقاذ وينقل لتلقي الرعاية.

وفي واقعة أخرى، حاول بحار إلقاء نفسه في البحر خلال مارس، لكن زملاءه منعوه، قبل إعادته إلى القاعدة الأم.

وكانت "أبراهام لينكولن" قد غادرت كاليفورنيا في نوفمبر 2025 في مهمة إلى بحر الصين الجنوبي، قبل تحويل مسارها إلى الشرق الأوسط قبيل بدء الهجمات الأميركية الإسرائيلية على إيران أواخر فبراير 2026.

وتوقفت الحاملة في تايلاند مطلع سبتمبر بعد أن أمضت 286 يوما في البحر.

وكانت تقارير عن تدهور ظروف المعيشة ومشكلات تتعلق بالصحة النفسية، إلى جانب نقص الغذاء وتدني مستوى النظافة على متن الحاملة، قد أثارت مخاوف عائلات عسكريين ومشرعين أميركيين خلال أغسطس.

ورفض ترامب تلك المزاعم آنذاك، فيما قال وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث إن الأوضاع على متن الحاملة جرى "تصويرها بشكل مضلل".