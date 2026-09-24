وقال وزير الإعلام الباكستاني عطا الله تارار، في بيان على منصة "إكس"، إن الضربات كانت "متناسبة ومحددة الهدف بشكل صارم"، واستهدفت مواقع عسكرية مرتبطة، بحسب إسلام آباد، بمحاولات شن هجمات من أفغانستان.

وأضاف تارار أن أنظمة الدفاع الجوي الباكستانية رصدت، الأربعاء، طائرات مسيرة أطلقت من الأراضي الأفغانية وتمكنت من تحييدها قبل وصولها إلى أهدافها.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن أحد سكان قندهار، قوله أن غارة جوية استهدفت مدينة قندهار في جنوب أفغانستان التي تعد المقر الرئيسي لإقامة الزعيم الأعلى لحركة طالبان.

وقال شاهد العيان إنه سمع صوت طائرة نفاثة ثم أعقبه دوي انفجار قوي واندلاع حريق في وسط المدينة.