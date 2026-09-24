وسُمع دوي سلسلة انفجارات قوية في أنحاء العاصمة بعد إطلاق صفارات الإنذار، فيما أفادت قنوات على تطبيق "تلغرام" مرتبطة بالجيش الأوكراني برصد ما لا يقل عن 14 صاروخا خلال الموجات الثلاث الأولى من الهجوم.

وقال كليتشكو إن فرق الطوارئ انتشرت في عدة مناطق من كييف، حيث تسبب حطام صاروخي في تحطم نوافذ وإلحاق أضرار بواجهة مستشفى للولادة.

وأضاف أن شخصا قُتل في موقف السيارات التابع للمستشفى، بينما لم تسجل إصابات داخله.

كما تضرر منزل في منطقة أخرى، وسط مخاوف من وجود أشخاص تحت الأنقاض، فيما أفادت وسائل إعلام محلية باندلاع حرائق في مناطق عدة من العاصمة.

وبدأ الهجوم بعد وقت قصير من الساعة الواحدة صباحا بالتوقيت المحلي، بعد يوم شهد إطلاق صفارات الإنذار في كييف 11 مرة.

وتعرضت العاصمة أيضا لهجمات متكررة بطائرات مسيرة قتالية تعمل بمحركات نفاثة، وسط استمرار الضربات الجوية والصاروخية الروسية على أوكرانيا.

وكان كليتشكو قد أعلن أن هجمات استهدفت كييف، الأربعاء، أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 45 آخرين.