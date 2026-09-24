وقال بيسنت، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، إن "نحو 80 إلى 90 بالمئة من الرحلات الخارجية من إيران توقفت".

وأضاف أنه لا يعرف كيف سيتمكن ممثلو إيران المشاركون في اجتماعات الأمم المتحدة من العودة إلى بلادهم في ظل تعطل معظم الرحلات الجوية.

وقال وزير الخزانة الأميركي: "سواء كنتم الممولين، أو القائمين على الأعمال التجارية، أو أولئك الذين يزودون الإيرانيين بالإمدادات، فنحن نعرف من أنتم"، متوعدا بملاحقة شركاتهم وحساباتهم المصرفية "يوما بعد يوم وأسبوعا تلو الآخر".

وتأتي تصريحات بيسنت بعد دخول قيود أميركية جديدة على قطاع الطيران الإيراني حيز التنفيذ، تستهدف الشركات التي تقدم خدمات لشركات الطيران الإيرانية، بما في ذلك الوقود والخدمات الأرضية وبيع التذاكر، تحت طائلة العقوبات الأميركية.