وأفاد مراسلو وكالة فرانس برس بسماع دوي نحو 10 انفجارات قوية في أنحاء العاصمة، مشيرين إلى أن شدتها أدت إلى إطلاق أجهزة إنذار السيارات.

وتأتي التطورات بعد يوم من سلسلة ضربات روسية استهدفت مناطق عدة في أوكرانيا، وأسفرت عن مقتل 7 أشخاص على الأقل، كما تسببت في اندلاع حرائق في كييف.

وفي كييف، قال مسؤولون إن الضربات أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة أكثر من 40، وطالت محطات وقود ومكاتب ومبنى كلية وشركات وشبكة السكك الحديدية، كما أدت إلى انقطاع خدمة الإنترنت عن نحو 100 ألف مشترك.

واتهم وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيها موسكو باستهداف "مراكز البيانات الأوكرانية الرئيسية" في محاولة لتعطيل تدفق المعلومات.

وفي منطقة دونيتسك شرقي البلاد، قُتل 4 أشخاص وأصيب 4 آخرون في ضربة استهدفت مبنى سكنيا في أوليكساندريفكا، وفق مفوض حقوق الإنسان الأوكراني دميترو لوبينيتس.

كما قُتل قبطان سفينة شحن إثر ضربة روسية استهدفت ميناء في منطقة أوديسا جنوبي أوكرانيا، بحسب حاكم المنطقة أوليغ كيبر.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن ضرباتها في منطقة كييف استهدفت مستودعا ومنشأة مرتبطة بإنتاج الطائرات المسيرة العسكرية، كما أعلنت استهداف مواقع مماثلة في أوديسا وسفينة قالت إنها كانت تنقل شحنة عسكرية.