وقال روبيو للصحفيين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: "من بين مخاوف عديدة لدينا بشأن الحرب بين روسيا وأوكرانيا، هناك احتمال أن تتوسع وتمتد إلى مناطق أخرى".

وأضاف: "أن تتمدد إلى مكان خر، سواء عبر هجوم هجين، أو هجوم تخريبي، أو من خلال سوء تقدير - كأن يتجه طيار مثلاً بالخطأ في الاتجاه المعاكس، لتجد نفسك فجأة أمام قتال فعلي".

وتابع روبيو: "هذه الأمور تثير قلقاً بالغاً. نحن نطرح هذه المخاوف في لقاءات متعددة مع بلدان عديدة لأنها مدعاة لقلق حقيقي".

وجاءت تصريحات روبيو بعد وقت قصير من لقائه بوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في نيويورك.