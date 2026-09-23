واتهم بزشكيان الولايات المتحدة بعرقلة وصول إيران إلى الممرات المائية، وقال إن بلاده لن تسمح باستخدامها لشن اعتداءات عليها. كما اتهم واشنطن بعدم احترام القوانين الدولية.

وأضاف أن بلاده التي شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا عليها هذا العام، هي "ضحية للإرهاب"، رافضا اتهام الرئيس الأميركي دونالد ترامب لطهران بـ"الإرهاب".

وقال الرئيس الإيراني في كلمته "وصفنا رئيس الولايات المتحدة بالإرهابيين. نحن ضحية للإرهاب. نعم، أنا آت من إيران حيث تم اغتيال مرشدنا من دون أي مسوغ أو إطار قانوني. أنا آت من إيران حيث قصفوا مدرسة" في مطلع الحرب الأخيرة.

وفي شأن البرنامج النووي، أكد الرئيس الإيراني أن بلاده "تحتاج إلى الطاقة النووية لا إلى القنبلة النووية"، مجددا موقف طهران المعلن بشأن الغرض من برنامجها.

من جانب آخر، أعلن بزشكيان استعداد بلاده للتفاوض، مؤكدا أن المحادثات ينبغي أن تجري بعيدا عن استخدام لغة القوة.

وقال إن "إيران تمد يدها للعالم"، في إشارة إلى استعداد طهران للحوار.

وعن إسرائيل، قال بزشكيان: "إسرائيل تقتل وطهران يُفرض عليها عقوبات هذا ازدواجية في المعايير".