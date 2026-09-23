وأظهرت بيانات تتبع الرحلات أن الرحلة IR719 أقلعت من مطار الإمام الخميني الدولي في طهران، وهبطت في إسطنبول عند الساعة 10:43 صباحا بالتوقيت المحلي، بعد تأخير تجاوز ساعة عن موعد الوصول المقرر. والرحلة مسجلة بطائرة من طراز إيرباص A330-200.

وتأتي الرحلة بينما تكثف واشنطن الضغوط على الطيران الإيراني. وفي 8 سبتمبر، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على 27 شركة طيران إيرانية إضافية، إلى جانب شركات ووسطاء أجانب يقدمون خدمات للقطاع، محذرة من مخاطر عقوبات ثانوية على الجهات الأجنبية التي تساعد الشركات الإيرانية المستهدفة.

أما "إيران إير" نفسها فهي مدرجة بالفعل على قوائم العقوبات الأميركية؛ إذ أعادت وزارة الخزانة تصنيفها في سبتمبر 2024 على خلفية اتهامات تتعلق بنقل معدات ومواد عسكرية، بعدما كانت مدرجة أيضا باعتبارها شركة تسيطر عليها الحكومة الإيرانية.

واكتسب استمرار رحلات "إيران إير" إلى إسطنبول أهمية إضافية بعدما أوقفت شركة ماهان إير الإيرانية رحلاتها إلى تركيا اعتبارا من 21 سبتمبر، بما في ذلك خطوط إسطنبول وأنقرة، وسط تشديد القيود الأميركية والضغوط على الشركات التي تقدم خدمات أرضية وتجارية للناقلات الإيرانية.

ولا يعني هبوط طائرة "إيران إير" في مطار إسطنبول بحد ذاته انتهاكا تركيا للعقوبات الأميركية، لكن استمرار تشغيل الرحلات يبرز أن إجراءات واشنطن لم توقف حتى الآن جميع خطوط الطيران الإيرانية إلى تركيا، رغم اتساع نطاق القيود والمخاطر على الجهات التي تقدم لها خدمات مالية أو تجارية.