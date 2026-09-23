وأفاد موقع "فلايت رادار 24" أن طائرة إيرباص إيه 340 أقلعت من طهران هبطت قرابة الساعة 16,40 (8:40 بتوقيت غرينتش) في كانتون بجنوب الصين، في وقت دخلت حزمة جديدة من العقوبات الأميركية المشددة على قطاع الطيران الإيراني حيز التنفيذ الأربعاء.

وتعهدت واشنطن بوقف كل شركات الطيران الإيرانية عن العمل ومعاقبة أي جهة تتعامل معها.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت عن فرض مزيد من الضغوط على قطاع الطيران الإيراني، وهدد الدول باستبعادها من نظام الدولار الأميركي إذا زودت شركات الطيران الإيرانية بالوقود أو قدمت لها خدمات الهبوط أو باعت التذاكر نيابة عنها.

وجاءت أحدث الخطوات الأميركية بعد فرض الولايات المتحدة عقوبات واسعة على قطاع الطيران الإيراني قبل أسبوعين.