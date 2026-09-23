واعتبر الكرملين أن على الرئيس الأوكراني أن يأتي إلى موسكو لإجراء أي محادثات مستقبلية بعد اتخاذه قرارات معينة.

وأضاف الكرملين: "موقفنا من احتمال عقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي لم يتغير"، مشيرا إلى أنه لا توجد تفاصيل ملموسة بشأن خطط لعقد أي اجتماع رفيع المستوى حول أوكرانيا.

كما تطرق الكرملين إلى تصريحات رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، والتي اتهم فيها روسيا بالتدخل في الانتخابات البريطانية عام 2019 وكذلك المسؤولية عن هجمات سيبرانية طالت عدة مؤسسات بريطانية، معتبرا أن تلك التصريحات تؤجج المشاعر المعادية لروسيا ولم تسهم في تقريب خفض التصعيد في أوروبا.