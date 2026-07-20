وبحسب بيانات صادرة عن مجموعة بورصات لندن (LSEG)، عبرت 4 سفن فقط مضيق هرمز، الأحد، مقارنة بثماني سفن في اليوم السابق.

وأظهرت البيانات دخول 3 ناقلات للمنتجات النفطية وناقلة نفط خام عملاقة إلى المضيق منذ يوم الجمعة بهدف تحميل شحنات نفط.

وتشمل بيانات المجموعة حركة ناقلات النفط والغاز، وسفن الحاويات، وسفن البضائع السائبة، وناقلات المواد الكيميائية والمركبات.

يأتي هذا التراجع في ظل استهداف متبادل لحركة الملاحة، إذ أعلنت الولايات المتحدة فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية، بينما أكدت إيران أنها تستهدف السفن التي تقول إنها تنتهك قواعد الملاحة التي تفرضها في مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس تجارة النفط العالمية.

حريق على متن سفينة

وفي تطور متصل، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت بلاغًا عن اندلاع حريق على متن سفينة تقع على بعد 8 أميال بحرية شمال غربي منطقة كمزار في سلطنة عُمان.

وأوضحت الهيئة أن سبب الحريق لم يُحدد بعد، فيما تواصل متابعة الحادث.

وأظهرت البيانات أيضًا عدم عبور أي ناقلات للغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز منذ الخميس، في مؤشر على تزايد حذر شركات الشحن.

كما بينت أن شحنة واحدة فقط من الغاز الطبيعي المسال غادرت منطقة الخليج خلال الأسبوع الماضي، في حين عمدت بعض الناقلات والسفن إلى إيقاف أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها لإخفاء مساراتها أثناء العبور.