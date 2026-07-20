وقالت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" في بيان إنها بدأت "موجة جديدة من الضربات" تهدف إلى "تقويض" قدرة إيران على مهاجمة السفن التجارية في الممرات الملاحية الحيوية للمضيق.

وذكرت "سنتكوم" في بيان أن الجيش الأميركي استهدف منشآت المراقبة الساحلية والدفاع ‌الجوي العسكرية ‌الإيرانية.

وأضاف البيان أن الضربات ⁠استهدفت مراكز القيادة ⁠العسكرية الإيرانية ⁠ومواقع الدفاع الجوي والمراقبة الساحلية والقدرات البحرية ومواقع إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة وشبكات ‌الاتصالات.

من جانبها، ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية ​للأنباء أن صواريخ أميركية ضربت عدة مدن إيرانية في وقت مبكر من الإثنين.

وأفادت الوكالة بأنه سُمع دوي انفجارات في تبريز وجاباهار وكوناراك وبندر ماهشهر وبندر ‌الإمام الخميني.

الخسائر الأميركية

وفي أحدث تقرير عن الخسائر الأميركية في هذه الحرب، قال الجيش الأميركي إن أحد أفراد القوات المسلحة لقي حتفه السبت في شمال العراق، حيث توجد قواعد ‌عسكرية أميركية، خلال عملية تفجير محكوم لما ‌وصفته القيادة المركزية بأنها "ذخيرة غير منفجرة" على طائرة مسيرة هجومية إيرانية تم إسقاطها.

وفي مطلع الأسبوع، أعلن الجيش الأميركي مقتل اثنين من أفراده في الأردن وفقدان ثالث في القتال.

والأحد، قالت القيادة المركزية في بيان إنه تم العثور على "رفات مجهولة الهوية" في موقع الهجوم الذي وقع يوم الجمعة، وإن "عملية الفحص جارية للتحقق منها".

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للجنود الأميركيين الذين لقوا حتفهم منذ بدء الحرب إلى 17، إلى جانب إصابة أكثر من 420 ‌آخرين.

وجاءت هجمات الإثنين في أعقاب إعلان القيادة المركزية الأميركية أن موجتها الثامنة على التوالي من الهجمات استهدفت منشآت المراقبة الساحلية والدفاع الجوي العسكرية الإيرانية.

وكثفت الولايات المتحدة وإيران هجماتهما مع انهيار ​اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت الذي تم توقيعه في الشهر الماضي، وتفاقم الصراع على السيطرة على مضيق هرمز، مما زاد من خطر العودة إلى أعمال عدائية شاملة.

وقال ترامب للصحفيين بعد عودته من حضور نهائي كأس العالم لكرة القدم: "ضربناهم بقوة شديدة مرة أخرى الليلة، وفعلنا ذلك تكريما" لأفراد القوات المسلحة الأميركية الذين قتلوا منذ يوم الجمعة.