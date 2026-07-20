وقال ترامب للصحافيين لدى عودته إلى واشنطن عقب حضوره نهائي كأس العالم في كرة القدم "ضربناهم بقوة شديدة مجددا الليلة، وفعلنا ذلك تكريما للوطنيين العظماء، الثلاثة على الأرجح، هم على الأرجح ثلاثة"، مشيرا إلى أن هؤلاء الجنود قتلوا لكي "لا تتمكن إيران من امتلاك سلاح نووي".

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤول أميركي قوله إن الولايات المتحدة تخطط لحرب أوسع نطاقا ضد إيران.

وذكرت الصحيفة نقلا عن المسؤول أن الولايات المتحدة على حافة العودة إلى حرب شاملة مع إيران بعد مقتل عدد من جنودها.

ووفق المسؤول الذي وصفته "واشنطن بوست" بأنه مطلع على المناقشات الداخلية للإدارة الأميركية، فإن البنتاغون يزيد عدد الطائرات العسكرية في الشرق الأوسط.

وأعلن الجيش الأميركي، الإثنين، تنفيذ ضربات ضد أهداف في إيران لليلة التاسعة على التوالي.

وقالت القيادة الوسطى الأميركية في بيان: "اليوم، ولليلة التاسعة على التوالي، موجة جديدة من الضربات الجوية ضد إيران في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة".

وأضاف البيان: "ستواصل هذه الضربات تقويض القدرات العسكرية التي تستخدمها إيران لمهاجمة السفن التجارية والبحارة المدنيين العابرين لمضيق هرمز".

وكانت الولايات المتحدة، قد قالت الأحد، إنها نفذت هجمات لثامن ليلة على التوالي على إيران بعد أن أعلنت في وقت سابق مقتل جنديين أميركيين على الأقل في الأردن.

وأكد الجيش الأميركي مقتل جندي ثالث خلال الأيام القليلة الماضية، قائلا إن أحد العسكريين قُتل السبت في شمال العراق، حيث توجد قواعد عسكرية أميركية، وذلك خلال تفجير محكم لما وصفتها القيادة الوسطى بأنها ذخائر غير منفجرة كانت على متن طائرة مسيرة إيرانية هجومية أُسقطت.

وكثفت الولايات المتحدة وإيران تبادل الهجمات منذ انهيار اتفاق وقف إطلاق نار مؤقت قبل أيام واحتدام الصراع على السيطرة على مضيق هرمز، مما أثار احتمال العودة إلى حرب شاملة.