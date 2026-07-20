وقالت القيادة الوسطى الأميركية في بيان: "اليوم، ولليلة التاسعة على التوالي، موجة جديدة من الضربات الجوية ضد إيران في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة".

وأضاف البيان: "ستواصل هذه الضربات تقويض القدرات العسكرية التي تستخدمها إيران لمهاجمة السفن التجارية والبحارة المدنيين العابرين لمضيق هرمز".

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بدويّ انفجارات في مدن تبريز وتشابهار وكونارك وبندر ماهشهر وبندر الإمام الخميني.

وأشارت وسائل الإعلام الإيرانية إلى تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في كونارك.

ودوّت انفجارات في سيريك وبوشهر أيضا حسبما ذكرت وسائل إعلام إيرانية.

وكان الجيش الأميركي قد أعلن السبت، مصرع جنديين في المواجهة مع إيران، وذلك خلال قصف إيراني على قاعدة عسكرية أميركية في الأردن، ليرتفع بذلك إجمالي قتلى الجنود الأميركيين منذ بداية الحرب في الثامن والعشرين من فبراير الماضي، إلى 16 قتيلا.

وفي مكالمة هاتفية قصيرة مع قناة "نيوز نيشن"، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الجنود الذين قتلوا في الحرب "ماتوا في خدمة بلدنا"، وكرر أن الهدف الرئيسي للحرب هو "عدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي".

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤول أميركي قوله إن الولايات المتحدة تخطط لحرب أوسع نطاقا ضد إيران.

وذكرت الصحيفة نقلا عن المسؤول أن الولايات المتحدة على حافة العودة إلى حرب شاملة مع إيران بعد مقتل عدد من جنودها.

ووفق المسؤول الذي وصفته "واشنطن بوست" بأنه مطلع على المناقشات الداخلية للإدارة الأميركية، فإن البنتاغون يزيد عدد الطائرات العسكرية في الشرق الأوسط.