وذكرت الصحيفة نقلا عن المسؤول أن الولايات المتحدة على حافة العودة إلى حرب شاملة مع إيران بعد مقتل عدد من جنودها.

ووفق المسؤول الذي وصفته "واشنطن بوست" بأنه مطلع على المناقشات الداخلية للإدارة الأميركية، فإن البنتاغون يزيد عدد الطائرات العسكرية في الشرق الأوسط.

وقالت الولايات المتحدة، الأحد، إنها نفذت هجمات لثامن ليلة على التوالي على إيران بعد أن أعلنت في وقت سابق مقتل جنديين أميركيين على الأقل في الأردن.

وأكد الجيش الأميركي مقتل جندي ثالث خلال الأيام القليلة الماضية، قائلا إن أحد العسكريين قُتل السبت في شمال العراق، حيث توجد قواعد عسكرية أميركية، وذلك خلال تفجير محكم لما وصفتها القيادة الوسطى بأنها ذخائر غير منفجرة كانت على متن طائرة مسيرة إيرانية هجومية أُسقطت.

وكثفت الولايات المتحدة وإيران تبادل الهجمات منذ انهيار اتفاق وقف إطلاق نار مؤقت قبل أيام واحتدام الصراع على السيطرة على مضيق هرمز، مما أثار احتمال العودة إلى حرب شاملة.

وصرّح مسؤولون إسرائيليون بأنه من المنتظر أن تحصل إسرائيل على المزيد من طائرات التزود بالوقود الأميركية بعد تصعيد الولايات المتحدة وإيران الضربات، وقبل التوسع المحتمل للعمليات العسكرية الأميركية على إيران.

وأفادت القيادة الوسطى الأميركية في بيان إن الضربات الجوية الأحدث بدأت في السادسة مساء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (2200 ‌بتوقيت غرينتش) السبت، بناء على توجيهات الرئيس دونالد ترامب.

وأضافت "تهدف الضربات إلى إضعاف قدرة إيران على تهديد الملاحة التجارية في مضيق هرمز ومعاقبة قوات الحرس الثوري التي شنت هجمات على جنود أميركيين في الأردن".

وبدأت الحرب عندما شنت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات على إيران في 28 فبراير لتعطيل برنامجيها النووي والصاروخي وإضعاف جماعات مسلحة متحالفة معها في المنطقة.