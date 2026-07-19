وقال رايت، في مقابلة مع برنامج "هذا الأسبوع" على شبكة "إيه بي سي نيوز"، بعد 8 أيام متتالية من الضربات الأميركية على إيران: "مهمة الرئيس أساسية لتحقيق السلام في الشرق الأوسط والسلام في العالم، وهي منع إيران من امتلاك أسلحة نووية، وتقويض قدرتها على ترويع جيرانها والعالم والتجارة الدولية. لذا، نعم، ستستمر هذه المهمة حتى إنجازها".

وأضاف: "الخطة كانت تقضي بأن تستغرق العمليات العسكرية من 4 إلى 6 أسابيع، لكنها امتدت إلى 5 أسابيع ونصف".

وتابع: "توقفنا مؤقتا لمحاولة التوصل إلى اتفاق مع الشعب الإيراني للسماح بتدفق النفط دون مهاجمته، لكنهم أبدوا عدم رغبتهم في ذلك. لذا، غيّرنا استراتيجيتنا".

وأكد الوزير الأميركي: "الآن، ما نقوم به هو ضمان تدفق النفط والغاز والمنتجات الأخرى عبر مضيق هرمز، سواء بتعاون إيراني أو بدونه".

وتابع رايت: "الرئيس ترامب يبحث دائما عن مخرج دبلوماسي، ويريد إنهاء الأمر باتفاق سلمي مع إيران، لكن الأمر يتطلب من الطرفين القيام بذلك".