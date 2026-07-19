وقالت الدفاع الروسية في بيان: "واصلت وحدات مجموعة الشرق التقدم إلى عمق دفاعات العدو، ونتيجة لأعمال حاسمة، حررت بلدة فولنوي (فيلني) في مقاطعة دنيبروبتروفسك".

وكان رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، أعلن أمس السبت أن بلدة لينينا (ميرنوي) أصبحت تحت السيطرة الروسية، وأن تحرير شيفتشينكو وكراسنويارسكوي وسفيتلي يقترب من الاكتمال.

وأضاف غيراسيموف، اليوم السبت، أن قوات مجموعة "المركز" تواصل تقدمها شمال مدينة كراسنوأرمينسك، وتخوض معارك في مدينتي دوبروبوليه وأنوفكا.

وأشار إلى أن "قوات مجموعة الجنوب"، وهي تشكيلات ووحدات عسكرية تابعة للجيش الثالث، تقدمت نحو سلوفيانسك وكراماتورسك، وسيطرت على بلدة بيسكونوفكا، كما وصلت إلى ضواحي نيكولايفكا.