وأضاف دوغ فورد في مؤتمر صحفي عقد في مدينة ثاندر باي السبت "التصريحات التي أدلت بها الإدارة الأميركية غير مقبولة. غير مقبولة بتاتا"، من دون أن يسمي دونالد ترامب.

وتابع: "لا يصح التهديد والانتقاد، لأننا نعلم أن دوركم سيأتي يوما ما، وسنكون حاضرين من دون تردد لدعم جيراننا". وأعرب عن أسفه أيضا لأن الولايات المتحدة "تحاول إلقاء اللوم" على كندا.

وكان ترامب قد هدد بفرض رسوم جمركية جديدة على البضائع الكندية بسبب ما اعتبره "إهمالا متعمدا"، متهما الكنديين بـ"عدم إدارة غاباتهم بالشكل المناسب".

وقال ترامب عبر منصته "تروث سوشال" إن "الولايات المتحدة تتعرض لاجتياح هواء قذر وملوث وغير صحي، لا داعي له".

وعكر هذا التلوث الاستعدادات للمبارة النهائية في كأس العالم لكرة القدم الأحد بين إسبانيا والأرجنتين في ملعب مفتوح في نيوجيرسي.

وبحسب أرقام المركز الكندي المشترك لمكافحة حرائق الغابات، بلغ عدد الحرائق النشطة في كندا، حتى السبت، حوالى 950 حريقا، العديد منها خارج عن السيطرة، والوضع حرج جدا في أونتاريو.