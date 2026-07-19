وكتب سيبيها على منصة إكس "أطلقت روسيا أكبر عدد من الصواريخ الباليستية منذ اندلاع الحرب - نحو 40 - في هجوم إرهابي وحشي على العاصمة الأوكرانية مما أسفر عن مقتل وإصابة أشخاص".

وأضاف "نحث على ردود فعل مناسبة وقوية. نحن بحاجة إلى ضغط هائل على موسكو لإنهاء هذا الإرهاب".

إسقاط 18 صاروخا من أصل 41

من جهته، قال سلاح الجو الأوكراني، الأحد، إن الدفاعات الجوية أسقطت 18 صاروخا من أصل 41 أطلقتها روسيا خلال الليل.

وأضاف أن 23 صاروخا و10 طائرات مسيرة ضربت 20 موقعا خلال الهجوم، الذي استهدف بشكل أساسي العاصمة كييف، وأن 108 مسيراتروسية من أصل 125 جرى إسقاطها.

وفي وقت سابق، قال مسؤولون أوكرانيون إن صواريخ روسية استهدفت العاصمة الأوكرانية والمنطقة المحيطة بها، في وقت مبكر اليوم الأحد، مما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة 13 واندلاع حرائق في أنحاء المدينة.

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية توجيه ضربة ليلية واسعة لمواقع البنية التحتية والطاقة والموانئ والصناعة العسكرية ومراكز تجميع وتصنيع المسيرات ولوجستيات القوات الأوكرانية.

وأضافت أن "القوات الروسية شنت هجوما واسع النطاق على البنية التحتية في ميناء يوجني بمقاطعة أوديسا، المستخدم لتسليم وتخزين الشحنات العسكرية والوقود".

وأشارت إلى أنه خلال الضربات الليلية تم إصابة مصنع "راديونيكس" لتجميع وتصنيع المكونات الإلكترونية في كييف الذي ينتج أنظمة توجيه لصواريخ "فلامنغو" المجنحة وصواريخ FP-7 وFP-9 العملياتية التكتيكية وصواريخ نبتون الموجهة ونظير صواريخ "إس-300" الموجهة المضادة للطائرات والصواريخ، ومصنع الصواريخ والفضاء "سبيتسوبورونماش" "أرتيم" لتصنيع أنظمة التحكم بالصواريخ.