وفي مكالمة هاتفية قصيرة مع قناة "نيوز نيشن"، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الجنود الذين قتلوا في الحرب "ماتوا في خدمة بلدنا"، وكرر أن الهدف الرئيسي للحرب هو "عدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي".

وبعد وقت قصير من بدء الحرب في 28 فبراير الماضي، أسفرت ضربة بطائرة مسيرة إيرانية على ميناء في الكويت عن مقتل 6 جنود أميركيين.

وتوفي جندي سابع بعد أكثر من أسبوع من إصابته خلال هجوم شنته إيران في أول مارس على قاعدة جوية في السعودية.

وفي وقت لاحق من شهر مارس، قُتل 6 من أفراد الخدمة عندما تحطمت طائرة تزويد بالوقود من طراز "كيه سي -135" تدعم العمليات العسكرية الأميركية ضد إيران في العراق.

ويوم الاثنين الماضي، قال الجيش الأميركي إن طيارا في البحرية لقي حتفه في تحطم طائرة مروحية في بحر العرب، وتم إنقاذ 3 أفراد آخرين كانوا على متن المروحية.

ويوم أمس السبت، قالت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" إن اثنين من أفراد الخدمة قتلا في الأردن أثناء التصدي لهجمات صواريخ باليستية وطائرات مسيرة إيرانية. وذكر الجيش أن فردا واحدا من الخدمة الأميركية مفقود "حاليا" بعد الهجوم.

وكانت القيادة المركزية الأميركية أعلنت أن "أكثر من 50 ألف جندي أميركي يعملون في جميع أنحا

الشرق الأوسط ويظلون متيقظين وقاتلين وجاهزين".