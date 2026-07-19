وقالت "سنتكوم": "استكملنا موجة أخرى من الهجمات على إيران في 18 يوليو في الساعة 1130 مساء بتوقيت شرق أميركا".

وفي بيانها على منصة إكس، قالت سنتكوم "خلال الليلة الثامنة على التوالي من الضربات الأميركية، نجحت قوات سنتكوم في استهداف نقاط المراقبة الساحلية ومنشآت الدفاع الجوي التابعة للجيش الإيراني، بالإضافة إلى القدرات البحرية ومواقع تخزين الصواريخ والطائرات المسيرة، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتقويض القدرات العسكرية الإيرانية.

وأوضحت القيادة المركزية الأميركية، في بيان نشر على حسابها في منصة إكس: "استهدفنا قوات الحرس الثوري الإيراني التي شنت هجمات على جنود أميركيين في الأردن في 17 يوليو".

وكانت سنتكوم أعلنت في وقت سابق بدء جولة جديدة (الجولة الثامنة) من الضربات الجوية ضد إيران، مؤكدة أن العمليات انطلقت في الساعة السادسة صباحا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

وقالت القيادة، في بيان، إن الضربات تستهدف تقويض قدرات إيران على تهديد الملاحة التجارية في مضيق هرمز، إلى جانب توجيه رد فوري إلى الحرس الثوري الإيراني عقب الهجوم الذي استهدف القوات الأميركية في الأردن الليلة الماضية.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات في مدن بندر عباس وقشم وبندر لنجة، إلى جانب استهداف مناطق قرب مدينتي سيريك وحاجي آباد في جنوب البلاد، دون إعلان رسمي عن حجم الخسائر.