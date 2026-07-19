وكانت السلطات قد ألقت القبض على 13 شخصا بين الأحد والخميس، بعد تلقي معلومات عن "تهديد خطير محتمل" استهدف المناسبة الدينية التي شارك فيها نحو 15 ألف شخص في مقاطعة سوفولك.

وأوضحت الشرطة أن ثمانية رجال احتجزوا بموجب قانون الإرهاب، قبل أن يطلق سراح سبعة منهم دون توجيه أي اتهامات.

وفي المقابل، وجهت إلى رجل يبلغ من العمر 42 عاما تهمة حيازة أسلحة هجومية، بينها عصا قابلة للتمديد ومسدس صعق كهربائي، بعد العثور عليها خلال عمليات التفتيش، مؤكدة أنها لا تعتقد بوجود صلة بين هذه المضبوطات والتهديد محل التحقيق.

وقالت رئيسة شرطة مكافحة الإرهاب في لندن، هيلين فلاناجان، إن التحقيقات لم تكشف عن أي أدلة تدعم توجيه تهم تتعلق بالإرهاب، مشيرة إلى أن التحقيق لا يزال مستمرا، وأن السلطات ستتخذ إجراءات إضافية إذا ظهرت أي تهديدات جديدة.

وأضافت الشرطة أنها صادرت أكثر من 35 جهازا رقميا خلال عمليات تفتيش شملت منازل ومركبات في إطار التحقيق.

وكانت بريطانيا قد رفعت مستوى التهديد الإرهابي على المستوى الوطني إلى "شديد" في أبريل الماضي، بما يعني أن احتمال وقوع هجوم إرهابي لا يزال مرتفعا.