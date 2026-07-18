وقالت القيادة المركزية إن الضربات تستهدف إضعاف قدرة إيران على تهديد الملاحة التجارية في مضيق هرمز، ومعاقبة قوات الحرس الثوري الإيراني التي اتهمتها بتنفيذ الهجوم الذي استهدف عسكريين أميركيين في الأردن الليلة الماضية.

وفي بيان سابق، "سنتكوم" السبت، أن القوات الأميركية تواصل فرض الحصار البحري على إيران "بصرامة".

ونشرت القيادة الوسطى صورة للمدمرة الأميركية دونالد كوك (DDG 75) وهي تعبر بحر العرب، ترافقها مروحية إم إتش-60 إس سي هوك، مؤكدة أن ذلك يأتي في إطار مواصلة القوات الأميركية فرض الحصار البحري على إيران.

وأوضحت القيادة أنه حتى 18 يوليو، حولت القيادة المركزية الأميركية مسار 5 سفن تجارية، وعطلت سفينة واحدة.

وأشارت إلى أن أكثر من 50 ألف جندي أميركي ينتشرون في أنحاء الشرق الأوسط، مؤكدة أنهم على أهبة الاستعداد وجاهزون لتنفيذ أي مهام قتالية.