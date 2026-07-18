ونشرت القيادة الوسطى صورة للمدمرة الأميركية دونالد كوك (DDG 75) وهي تعبر بحر العرب، ترافقها مروحية إم إتش-60 إس سي هوك، مؤكدة أن ذلك يأتي في إطار مواصلة القوات الأميركية فرض الحصار البحري على إيران.

وأوضحت القيادة أنه حتى 18 يوليو، حولت القيادة المركزية الأميركية مسار 5 سفن تجارية، وعطلت سفينة واحدة.

وفي وقت سابق، الجمعة، أعلنت القيادة المركزية الأميركية انتهاء أحدث موجة من الضربات العسكرية ضد إيران، لتختتم بذلك الليلة السابعة على التوالي من العمليات، مؤكدة استمرار الضغط العسكري والحصار البحري على طهران.

وقالت "سنتكوم"، في بيان، إن الضربات استهدفت مواقع للمراقبة، وبنية تحتية لوجستية عسكرية، ومخازن أسلحة تحت الأرض، إلى جانب قدرات بحرية.

وأضافت أن القوات الأميركية استخدمت في الهجمات طائرات مقاتلة، وطائرات مسيرة، وسفنا حربية، بالإضافة إلى أصول عسكرية أخرى.

وأكدت القيادة المركزية أنها تواصل، بتوجيه من القائد الأعلى للقوات المسلحة الأميركية، محاسبة إيران، مع فرض حصار بحري كامل على الموانئ الإيرانية.

وأشارت إلى أن أكثر من 50 ألف جندي أميركي ينتشرون في أنحاء الشرق الأوسط، مؤكدة أنهم على أهبة الاستعداد وجاهزون لتنفيذ أي مهام قتالية.