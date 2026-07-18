وأضاف مجتبى في رسالة مكتوبة: "إن الولايات المتحدة انتهكت مرارًا التزاماتها بموجب مذكرة التفاهم".

واعتبر المرشد الإيراني أن: "توقيع الرئيس الأميركي (بشأن مذكرة التفاهم) بلا قيمة ولاغ".

واختفى مجتبى عن الأنظار منذ إصابته في الضربات التي استهدفت والده وأودت بحياته وعددا من القادة الإيرانيين الكبار، بينما رجحت تقارير تعرضه لإصابات بليغة وتشوهات حالت دون ظهوره للعلن.