وفي مواجهة هذه الأزمة، استنفر الجيش الكندي طائراته لإغاثة المناطق النائية المحاصرة بالنيران وسط جفاف حاد يغذيه التغير المناخي.

69 حريقا في يوم واحد

أعلنت وزارة الموارد الطبيعية في كندا ورود بلاغات عن 69 حريقا جديدا خلال الليلة الماضية في كندا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 955 حريقا.

وتبلغ المساحة الإجمالية التي احترقت حتى الآن ما يقرب من 28500 كيلومتر مربع، وهي أقل بكثير من ‌المتوسط خلال السنوات الخمس الماضية. لكن الرياح حملت ‌الدخان جنوبي الحدود، ⁠مما دفع السلطات إلى إصدار تنبيهات بشأن جودة الهواء وتحذيرات صحية في أجزاء من الولايات المتحدة.

إجلاء آلاف الأشخاص

ويستعد الجيش الكندي لإجلاء بلدة نائية بعدما باتت مهددة بحرائق غابات اتسع نطاقها وغطى دخانها الخانق مساحات ​واسعة من الولايات المتحدة.

وقالت وزيرة الطوارئ ⁠الاتحادية إليانور أولشفسكي إن القوات المسلحة ستستخدم طائرات لإجلاء سكان بلدة فورت هوب في شمال غرب أونتاريو، وهي منطقة ذات كثافة سكانية منخفضة، حيث تشتعل بعض أشد الحرائق. وتفتقر المنطقة إلى الطرق وتعتمد إلى حد ​كبير على النقل الجوي.

وأجلت السلطات بالفعل الآلاف من المناطق المتضررة إلى مدن تقع جنوبا في أونتاريو.

دخان الحرائق يهدد كأس العالم

وأثارت سحب كثيفة من دخان حرائق الغابات في كندا وشمال الولايات المتحدة مخاوف بشأن المباراة النهائية لكأس العالم، المقررة الأحد في ملعب مكشوف بولاية نيوجيرسي، بعد تدهور جودة الهواء في عدد من المدن الأميركية.

وامتدت سحب الدخان جنوبا من كندا وشمال ولاية مينيسوتا، ما دفع السلطات إلى إصدار تحذيرات صحية جديدة في مناطق واسعة من الغرب الأوسط والشمال الشرقي للولايات المتحدة، شملت نيويورك ونيوجيرسي. وصنفت ظروف الهواء في المنطقتين بأنها غير صحية، فيما غطى الضباب الدخاني أفق مانهاتن وأضعف مستوى الرؤية، قبل أيام من المباراة النهائية بين إسبانيا والأرجنتين. وقال أندرو جولياني، المدير التنفيذي لفريق عمل البيت الأبيض المعني بكأس العالم، إن منظمي البطولة يراقبون الوضع من كثب، وسط تحذيرات من احتمال زيادة كثافة الدخان خلال الليل وحتى صباح السبت. لكن خبراء في هيئة الأرصاد الجوية الأميركية رجحوا تحسن الأوضاع بحلول الأحد، مؤكدين أن التوقعات لا تشير إلى وصول مستويات التلوث خلال المباراة إلى الدرجة التي شهدتها المنطقة خلال الأيام الماضية، رغم احتمال استمرار الأجواء الضبابية. وقال خبير الأرصاد بيتر مولينكس إن الرياح الشمالية الغربية قد تدفع مزيدا من الدخان نحو شمال شرق الولايات المتحدة، لكنه استبعد أن يكون تأثيره خلال المباراة بالقوة التي يمكن أن تهدد إقامتها. وأشار خبراء إلى أن هطول الأمطار المتوقع خلال عطلة نهاية الأسبوع قد يساعد في خفض كثافة الدخان وتحسين جودة الهواء. وكانت مدينة ديترويت قد تصدرت قائمة المدن الأكثر تلوثا في العالم بسبب الدخان، بينما اقتربت واشنطن وشيكاغو من مستويات مماثلة، ودعت السلطات السكان إلى تجنب الخروج إلا للضرورة.

ترامب يهدد بالرسوم الجمركية

وحمل الرئيس الأميركي دونالد ترامب ​كندا مسؤولية انتشار أدخنة حرائق الغابات عبر الولايات المتحدة، وقال إنه سيضيف "التكلفة ​التي لا يمكن حسابها" للتعامل مع ⁠التلوث إلى الرسوم الجمركية المفروضة حاليا على السلع الكندية.

وقال ترامب إنه سيتصل بالزعيم الكندي لمعرفة ما ينوي فعله حيال هذا الوضع "غير المقبول ‌على الإطلاق".

وكتب في منشور على منصة تروث سوشال "نحمل كندا المسؤولية عن عدم صيانة غاباتها على النحو السليم.. وعن غزو الهواء ‌القذر والملوث وغير الصحي للولايات ‌المتحدة دون داع".

وأضاف "هذا إهمال متعمد ويتكرر سنويا، ويكلف الولايات المتحدة مليارات الدولارات، ولا بد من إضافة تكلفة هذا التلوث إلى الرسوم الجمركية التي تدفعها كندا حاليا".